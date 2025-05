LORD OF THE LOST mit zweiter Single

Am 8. August 2025 erscheint via Napalm Records das neue Album "OPVS NOIR Vol. 1". von LORD OF THE LOST. Mit 'I Will Die In It' gibt es die zweite Single aus dem kommenden Studioalbum.



Chris Harms zur neuen Single:

" 'I Will Die In It' ist eine musikalische Motivationsrede, um Kraft zu finden für das selbstbestimmte und aus eigener Kraft entsprungene Glück. Egal, unter welchen Umständen wir geboren worden und aufgewachsen sind, wir alle haben die Kraft in uns, unser eigenes Leben und das um uns herum zu verbessern, Liebe zu schenken und Liebe zu erfahren. Zumindest möchte ich das glauben - denn ohne den Glauben daran, wäre alles hoffnungslos. "I was not born in love, but I will die in it"."



I Will Die In It







https://www.youtube.com/watch?v=SQI1HKn31Q4

