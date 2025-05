Gewinnspiel: QUEENS OF THE STONE AGE im Kino - seid dabei!

Heute haben wir ein spezielles, audiovisuelles Schmankerl für euch!

Seid bei der exklusiven Kinoaufführung von "Alive In The Catacombs" von QUEENS OF THE STONE AGE dabei!

Wann: Am 04. Juni ab 18:30 Uhr, Filmstart 19 Uhr

Wo: Im Kino Central in Berlin

"Alive in the Catacombs" wurde im Juli 2024 produziert und zeigt die Band, wie man sie bis dato weder gesehen noch gehört hat. Für die außergewöhnliche Gelegenheit haben die Jungs eine besondere Setlist zusammengestellt und die Songs entsprechend dem Anlass komplett umarrangiert. Die Performance fand schließlich zwischen den Überresten von Millionen Verstorbenen statt – "dem größten Publikum, vor dem wir jemals gespielt haben", so Josh Homme – und ist zugleich das wohl intimste Set, das die Band je aufgenommen hat.



Das Ergebnis zeigt QOTSA in ihrer elementarsten Form: Josh Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita und Jon Theodore, ergänzt durch ein Streichertrio und einInstrumentarium, das von Ketten bis Essstäbchen-Percussion reicht. Die Performance ist im wahrsten Sinne des Wortes unplugged, schon weil es gar nichts gibt, wo hinein man etwas "pluggen" könnte. Lediglich das E-Piano wurde MacGyver-mäßig durch eine Autobatterie zum Laufen gebracht. Alle Songs wurden als kompletter Take ohne weitere Overdubs oder Edits aufgenommen.



Die eindrucksvolle Atmosphäre von "Alive in the Catacmobs" ist schwer in Worte zu fassen. Die Balance aus Zurückgenommenheit und Intensität vermittelt sich am besten bei der Betrachtung selbst. Die Schönheit der Sache liegt in ihrer Zerrissenheit – im Innern wie nach außen. Man hat Josh Homme körperlich nie verletzlicher erlebt und dabei doch so sehr in seinem Element.



Ihr wollt beim Kino-Besuch in Berlin dabei sein?



Gut, denn wir verlosen mit freundlicher Unterstützung von Beggars Group Berlin Office 1 x 2 Tickets für die Aufführung. Ihr müsst nur folgende Frage richtig beantworten:

Wie heißt ein berühmter QOTSA-Song?



a) No One Knows

b) Hogan Knows Best

c) Scotty Doesn't Know

Schickt uns eine E-Mail an marcel.rapp@powermetal.de, um an der Verlosung teilzunehmen.

Bitte seht von Mehrfacheinsendungen ab. Vielen Dank.



Wir wünschen euch viel Glück!