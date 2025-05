Japanisch-russische Zusammenarbeit: BABYMETAL und SLAUGHTER TO PREVAIL präsentieren

BABYMETAL und die russische Deathcore-Band SLAUGHTER TO PREVAIL präsentieren heute den 'Song 3' (tatsächlich der offizielle Songtitel) vom BABYMETAL-Album "Metal Forth". Dessen Erscheinen wurde später am Tag nun bereits zum zweiten Mal verschoben - neues Erscheinungsdatum ist nun der 8. August. Der Song ist bereits Bestandteil der aktuell noch laufenden EU/UK-Arenatour der drei quirligen Japanerinnen. Ungewohnt: Neben Su-Metal mit ihrem gewohnt glockenhellen Klargesang sticht hier insbesondere Momometal, seit 2023 fester Bestandteil der Gruppe, mit Growls hervor.

https://www.youtube.com/watch?v=KEMVgy51kPE