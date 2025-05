IN FLAMES: Trennung von Drummer Tanner Wayne

Wie die Schweden heute über ihre Social Media-Kanäle bekannt gaben, hat sich die Band heute von ihrem Schlagzeuger Tanner Wayne getrennt, der seit 2018 für IN FLAMES spielte. In ihrem kurzen Statement spricht die Band von einer "kreativen Entscheidung". Weiter heißt es: "Seine Hingabe und seine Musikalität haben und werden einen bleibenden Eindruck in dieser Band hinterlassen. Wir wünschen ihm nur das Beste."

Quelle: IN FLAMES Facebook-Seite