Sänger, Multiinstrumentalist und Produzent STEVEN WILSON geht nach sieben Jahren wieder auf Tour und besucht dabei auch Deutschland.



Der Bandgründer von PORCUPINE TREE verrät über die Tour:

"Die Overview Tour" wird ein audiovisuelles Erlebnis sein, das auf der Veröffentlichung gleichen Namens basiert: ein Album zum Thema Weltraum, das nur zwei sehr lange Stücke enthält. Außerdem werde ich zum ersten Mal Musik aus "The Harmony Codex" spielen, aber auch Songs aus all meinen früheren Alben."



STEVEN WILSON auf "The Overview Tour"-2025



06.05.2025 Düsseldorf - Mitsubishi Electric Hall

30.05.2025 Stuttgart - Porsche Arena

31.05.2025 München - Zenith

02.06.2025 Berlin - Friedrichstadtpalast

03.06.2025 Hamburg - Sporthalle

