Der amerikanische Gitarrist und Sänger Rick Derringer ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Rick Derringer wurde in den 60er Jahren mit seiner Band THE MCCOYS ('Hang On Sloopy') bekannt. Danach spielte er für JOHNNY WINTER, für den er den Hit 'Rock And Roll Hoochie Koo' schrieb. Später veröffentlichte er etliche Alben unter eigenem Namen oder mit seiner Band DERRINGER. Darüber hinaus unterstützte er viele weitere Künstler als Musiker, Autor und Produzent wie EDGAR WINTER, STEELY DAN, MEAT LOAF, WEIRD AL YANKOVIC, RINGO STARR & HIS ALL STARR BAND u.v.a.



JOHNNY WINTER AND, 'Rock And Roll Hoochie Koo'







https://www.youtube.com/watch?v=4rN8raAgkMo



DERRINGER, 'Loosen Up Your Grip'







https://www.youtube.com/watch?v=XwHZkWlmhuU

Quelle: deutschlandfunkkultur.de Redakteur: Stefan Kayser Tags: rick derringer gestorben 2025 derringer johnny winter edgar winter