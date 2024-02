LORDI gibt ALL FOR METAL als Support für Europatour bekannt.

Wir haben ja im Dezember die "Unliving Pictour-Show"-Tour 2024 von LORDI angekündigt. Jetzt steht fest, dass die Finnen auf vielen Terminen von ALL FOR METAL unterstützt werden. Die international besetzte Powermetal-Band arbeitet gerade im Studio an ihrem zweiten Album und wir sind gespannt, ob auf der Tour schon der ein oder andere neue Track unsere Gehörgänge findet.

Da bekanntlich alle guten Dinge drei sind, wird SUPREME UNBEING das Billing vervollständigen.

Hier noch mal die Tourtermine:

20.03.2024 PL Lublin - Radio Lublin

21.03.2024 PL Warschau - Progresja

23.03.2024 HU Budapest - Barba Negra

24.03.2024 SK Zvolen - Culture House

27.03.2024 IT Paderno Dugnano (MI) - Slaughter Club

29.03.2024 FR Toulouse - Le Metronum

30.03.2024 FR Vauréal - Le Forum

01.04.2024 UK Manchester - Academy 2

02.04.2024 UK Birmingham - O2 Institute 2

03.04.2024 UK London - Electric Ballroom

04.04.2024 UK Cardiff - Y Plas

06.04.2024 DE Villingen-Schwenningen - Neckarhalle

07.04.2024 NL Hengelo - Metropool

08.04.2024 NL Heerlen - Poppodium Nieuwe Nor

10.04.2024 DE Köln - Essigfabrik

11.04.2024 DE Braunschweig - Westand

12.04.2024 DE Oberhausen - Turbinenhalle

13.04.2024 DE Wilhelmshaven - Pumpwerk

16.04.2024 NL Amstelveen - P60

17.04.2024 DE Hamburg - Gruenspan

19.04.2024 DE Stuttgart - Im Wizemann

20.04.2024 DE Markneukirchen - Musikhalle

21.04.2024 AT Wiener Neustadt - Arena Nova (ohne ALL FOR METAL)

22.04.2024 CZ Prag - Roxy

23.04.2024 CZ Ostrau - Garage Club

25.04.2024 CH Pratteln - Konzertfabrik Z7

26.04.2024 DE Memmingen - Kaminwerk

27.04.2024 DE München - Backstage

28.04.2024 AT Innsbruck - Messehalle A (ohne ALL FOR METAL)

30.04.2024 DE Mannheim - Capitol

02.05.2024 DE Regensburg-Obertraubling - Eventhall Airport

03.05.2024 DE Leipzig - Hellraiser

04.05.2024 SK Bratislava - Majestic Music Club

05.05.2024 AT Wien - Stadthalle (ohne ALL FOR METAL)