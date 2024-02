Böses Blut bei SETYØURSAILS?

Nein, das wollen wir doch nicht hoffen. Immerhin erscheint am 12. April 2024 via Napalm Records mit "Bad Blood" das zweite Studioalbum der Band.



Beim offiziellen Video zum Titeltrack ist ZEBRAHEADs Adrian Estrella mit von der Partie. Weitere Titel findet ihr hier auf der Trackliste.



"Bad Blood" Trackliste:



01. Bad Blood

02. Best Of Me

03. T.F.M.F.

04. Halo

05. Lately

06. Dangerous

07. Bad Company

08. In My Head

09. Heart Attack

10. Eternally



Bad Blood, feat. Adrian Estrella







https://www.youtube.com/watch?v=9dNLGvpCFsc

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: setyoursails bad blood