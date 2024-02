LEAVES' EYES ... in Ewigkeit...

Vom neuen Album "Myths Of Fate", das am 22. März 2024 via AFM Records erscheint, zeigt LEAVES' EYES als nächsten Song das Video zu 'In Eternity'.



https://www.youtube.com/watch?v=YKDYgHYhncM

