VANDEN PLAS: Viel Neues bei den Pfälzer Prog-Metallern

Mit 'My Icarian Flight' gibt VANDEN PLAS einen ersten Vorgeschmack auf das neue Album. Das neue Werk trägt den epischen Namen "The Empyrean Equation Of The Long Lost Things" und erscheint am 19.04.2024 über Frontiers srl.

Als neuen Keyboarder präsentiert VANDEN PLAS Alessandro Del Vecchio, der nach 30 Jahren in die Fußstapfen von Günther Werno tritt, der die Band im letzten Jahr verlassen hat.



