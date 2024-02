VIOLET ETERNAL und die violette Sonne

Im Mai erscheint via Rockshots Records das Debüt-Album "Reload The Violet" von VIOLET ETERNAL. 'Under The Violet Sun' ist eine erste Auskopplung daraus.



Band-Mitbegründer und Gitarrist Jien Takahashi kommentiert:

"Nach MAJUSTICE und anderen Aktivitäten wollte ich das ultimative Melodic-Power-Metal-Duo erschaffen, ich war hungrig nach neuer Musik. Am Ende der vorherigen Aktivitäten gab es eine Menge Songs, also suchte ich nach einem Weg, sie zu formen. In einer solchen Situation traf ich Ivan Giannini im Internet. Ich kannte Ivan ursprünglich von seiner legendären Arbeit mit VISION DIVINE und dem Album "Angel of Revenge" und seiner anderen Band DERDIAN. Ich war völlig fasziniert von seiner emotionalen Stimme, die den Himmel zu verbrennen schien. Also wünschte ich mir, etwas mit ihm machen zu können. Als ich mit Ivan in Kontakt kam, haben wir uns sofort gut verstanden und beschlossen, ein gemeinsames Album zu machen."



Auf dem Album sind außerdem als Gäste Gitarrist Takao (MINSTRELIX), Gabriel Guardian (Gitarre/Keyboard, IMMORTAL GUARDIAN), Keyboarder YUHKI, Schlagzeuger Ryuya Inoue und Timo Tolkki (als Songwriter von Track 10, ex-STRATOVARIUS) zu hören. Gitarrist Andrea Cappellari (NEKOMATA, ex-SKELETOON) und Bassmann Ollie Bernstein (ILLUSION FORCE, MAGIC OPERA) haben das Projekt von Track zwei bis Track zehn begleitet.



Die Trackliste von "Reload The Violet" liest sich folgerndermaßen:



01. The Titans

02. The Echoes Of Time

03. Now and Forever

04. Ember Flame

05. Under The Violet Sun

06. Land Of Golden Sun

07. Never Surrender

08. Heartless

09. Over The Sorrow, feat. Takao / Gabriel Guardian / Ryuya Inoue

10. Sonata Black, feat. YUHKI / Ryuya Inoue



Under The Violet Sun







https://www.youtube.com/watch?v=Z3LqTv5cpig

Quelle: Rockshots Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: viloet etrnal reload the violet under the violet sun