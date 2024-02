Neuigkeiten von ALCEST

am 21. Juni 2024 erscheint via Nuclear Blast mit "Les Chants De L'Aurore" das siebte Album von ALCEST. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es mit dem Video zu 'L'Envol'.



L'Envol







https://www.youtube.com/watch?v=haQ_zgn9ck4





Im Herbst wird ALCEST mit dem neuen Album auf Tour gehen:



21.10. HR Zagreb - Boogaloo

23.10. GR Athens – Gagarin 205

24.10. GR Thessaloniki – WE SKG

25.10. TR Istanbul – IF Performance Hall

28.10. RO Bucarest – Quantic Club

02.11. CH Zürich – Meh Suff!

13.11. DE Köln – Essigfabrik

14.11. DE Stuttgart – Im Wizemann

15.11. DE München – Backstage Werk

16.11. IT Mailand – Alcatraz

18.11. SO Ljubljana – Kino Siska

19.11. AT Wien – Simm City

20.11. HU Budapest – Durer Kert

21.11. CZ Prag – Roxy

23.11. DE Berlin – Festsaal

24.11. PL Warsaw – Proxima

25.11. LT Vilnius – Loftas

26.11. EE Tallinn – Paavli Kultuurivabrik

27.11. FI Helsinki – Kultuuraio

29.11. SE Stockholm – Fryshuset

30.11. NO Oslo – Vulkan Arena

01.12. DK Copenhagen – Vega

03.12. DE Hamburg – Gruenspan

04.12. NL Amsterdam- Paradiso

05.12. BE Brüssel – Ancienne Belgique

06.12. FR Paris – L'Olympia

07.12. LU Esch-sur-Alzette – Den Atelier

08.12. DE Frankfurt – Batschkapp

11.12. UK London – Electric Brixton

12.12. UK Manchester – Academy 2

13.12. UK Glasgow – The Garage

14.12. IR Dublin - Academy

