ALASE: EP-Release

Die finnische Progressive-Metal-Band ALASE hat am 23. Februar 2024 dte neue EP "Beyond Our Imagination" über Inverse Records veröffentlicht. Bei der EP haben vier brillante Sänger mitgewirkt: Rioghan Darcy (RIOGHAN), Juha Tretjakov (VANSIDIAN, PRESSURE POINTS), Omar Zouiter (ANTIVALENT) und Janne Lunnas (ALASE).



Gitarrist Janne Lunnas kommentiert die EP:

"Unser zweites Album "A Matter of Time" wurde vor weniger als einem Jahr veröffentlicht. Schon zu diesem Zeitpunkt gab es einige Demos für neue Songs und wir hatten einen guten Antrieb, schnell daran zu arbeiten. Kurz nach der Veröffentlichung des Albums haben wir beschlossen, dass die nächste Veröffentlichung eine EP mit vier Songs sein wird, die das progressivste Material präsentieren wird, das Alase je gemacht hat.

Die EP "Beyond Our Imagination" basiert auf ALASEs ursprünglicher Idee, mehrere Gastsänger zu engagieren, und wir haben es geschafft, großartige Sänger für diese Arbeit zu gewinnen. Beim Eröffnungstrack "Broken Pendulum" singt Omar Zouiter (ANTIVALENT) die cleanen Vocals und ich habe bei den härteren Parts, die von Bands wie GOJIRA inspiriert sind, etwas "geschrien". Bei 'Love Crime', das auch als Single und Musikvideo veröffentlicht wurde, sang ich ein Duett mit Rioghan Darcy (RIOGHAN) und dieser Song zeigte einige neue Seiten unserer Musik. Die beiden letzten Tracks 'When?' und 'A Night To Remember' werden von unserem Freund Juha Tetjakov (VANSIDIAN, PRESSURE POINTS) gesungen. 'When?' ist eine Art Rückbesinnung auf unsere doomigere Klangwelt und 'A Night to Remember' ist ein progressiverer Song, der für einen Metalsong sehr untypisch beginnt und die EP auf epische Weise beendet."



Trackliste "Beyond Our Imagination" (EP 2024)



1. Broken Pendulum

2. Love Crime

3. When?

4. A Night To Remember



Love Crime







https://www.youtube.com/watch?v=NER5Nb5ZT1g

Quelle: InverseRecordsFIN Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: alase beyond our imagination love crime