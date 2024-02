Glowing Ember Festival stellt Billing für Oberhausen vor

Am 13.04.2024 um 18 Uhr gastiert das von www.POWERMETAL.de präsentierte Glowing Ember Festival im Oberhausener Helvete.

Auf dem Programm stehen die folgenden Bands:

THEM RUINS

BLOSSOM CULT

[SOON]

SCARANADE

A BOND BETWEEN

JUSTIFY

PRAVUS

Für Tickets zu 20,-€ könnt Ihr dabei sein und ab 17.30 Uhr in der Halle Euer erstes Bierchen trinken.

