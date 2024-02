RELOAD-FESTIVAL: die letzten Bands für 2024

Das Festival findet vom 15.08. bis zum 17.08. in Sulingen statt und ab heute gibt es die "finale Bandwelle". Nachdem in zwei Wellen bislang insgesamt 39 Bands für das Reload Festival angekündigt wurden, lässt die dritte und finale "Welle" das Teilnehmerfeld auf 50 Bands anwachsen.



Angeführt werden die Neuzugänge von der Thüringern HEAVEN SHALL BURN, ein weiteres Highlight ist der Auftritt von PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS.



Hier habe ich noch einmal alle Bands in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet, da dürfte doch eigentlich für jeden etwas dabei sein!



AFTER THE BURIAL, AMON AMARTH, ANCHORS & HEARTS, ANKOR, ANY GIVEN DAY, AS EVERYTHING UNFOLDS, BEHEMOTH, BLIND GUARDIAN, BODYSNATCHER, BOKASSA, BUTCHER BABIES, CLUTCH, CRO-MAGS, DEAD POET SOCIETY, DRAGONFORCE, EMIL BULLS, EMMURE, FIDDLERS GREEN,

FUTURE PALACE, GREEN LUNG, GUTALAX, HATEBREED, HEAVEN SHALL BURN, HEAVYSAURUS, IRON WALRUS, KNORKATOR, KORN, LIONHEART,

MADBALL, MASSENDEFEKT, MILLENCOLIN, MOTIONLESS IN WHITE, MUSHROOMHEAD, NASTY, NEAERA, PALEFACE SWISS, PARADISE LOST, PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS (Plays MOTÖRHEAD), SOIL, SPIRITBOX, SYLOSIS, THE BLACK DAHLIA MURDER, THE BUTCHER SISTERS, THE GEMS, THROWN, UNPROCESSED, VUKOVI, WALLS OF JERICHO, WHITECHAPEL, ZEAL & ARDOR



Weitere Infos findet iht auf der Festival-Homepage.

Quelle: Reload-Festival Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: reload-festival 2024