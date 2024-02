WGT 2024: THE FOREIGN RESORT, LILI REFRAIN und weitere Bandbestätigungen

Für das Wave-Gotik-Treffen 2024 in Leipzig sind weitere Bands bestätigt worden.



Diese sind:

EMMON (S)

FROZEN PLASMA (D)

YEARS OF DENIAL (F)

THE FEELGOD MCCLOUDS (D)

LILI REFRAIN (I)

DEUS VULT (D)

STRIKKLAND (S)

DIE HABENICHTSE (D)

BRIGADE ENZEPHALON (D)

MIA MORGAN (D)

AMDUSCIA (MEX)

OTHER DAY (D)

MODEL COLLAPSE (D) – Livepremiere

THE FOREIGN RESORT (DK)

GOSSENPOETEN (D)

NIGHT CLUB (USA)

SHE HATES EMOTIONS (D)

TRAUMATIN (D)

OMNIMAR (RUS)



Zudem hat der Kartenvorverkauf begonnen. Die Tickets können ab sofort über die Festivalhomepage erworben werden.

