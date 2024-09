LASTERA und die kosmische Ruhe

Die dänischen Powermetaller LASTERA veröffentlichen heute mit 'Cosmic Tranquility' einen Live-Mittschnitt, aufgenommen 2023 am Epic Fest, bei dem sie als Support von BLIND GUARDIAN auftraten. Gemixed und gemastered wurde der Song von Jacob Hansen (u.a. EPICA; AMARANTHE, PRETTY MAIDS).



Zu LASTERA gehören Oliver Svensson (Lead & backing vocals), Christoffer Warming (Rhythm & lead guitars), Lasse Heiberg (Rhythm & lead guitars), Kristoffer Koudahl (Bass) und Emil Frøsig (Drums, keyboards/orchestral arrangements).



'Cosmic Tranquility' ist die erste Single vom anstehenden neuen Album "Rapture To Ruin" und gar nicht so ruhig, wie der Titel vermuten lässt.



Cosmic Tranquility







https://www.youtube.com/watch?v=NxRMZJrZktM

