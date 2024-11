LACRIMOSA: Neue Single 'Avalon' veröffentlicht

Die Band LACRIMOSA hat am 01.11.2024 eine neue Single mit dem Namen 'Avalon' via Hall Of Sermon veröffentlicht. Der Song ist gleichzeitig der Vorbote auf ein neues Album welches im kommenden Jahr erscheinen soll. Der Titel des Albums bleibt vorerst geheim.



Mit dem Album wird die Band den Zyklus über Tod, Verlust und tiefen Seelenschmerz zu einem Abschluss bringen. Dieser Zyklus begann mit dem Album "Testimonium" (2017) und setzte sich 2021 mit "Leidenschaft" fort, das den Schmerz mit Leidenschaft und Verlangen verschmolz.

Quelle: Schubert Music Publishing GmbH Redakteur: Swen Reuter Tags: lacrimosa neue single neues album neues album 2025 avalon hall of sermon testimonium leidenschaft tilo wolff anne nurmi