FLAKE veröffentlicht erstes Soloalbum

Nachdem einige Musiker von RAMMSTEIN auf diversen Solopfaden unterwegs sind, war das bei Keyboarder FLAKE bis dato nicht der Fall. Doch nun hat es ihn auch gepackt und er bringt ein Weihnachtsalbum auf den Markt. Wer den Musiker kennt, kann sich denken, dass das kein gewöhnliches Werk sein wird. Für die Neuinterpretation der Weihnachtsklassiker hat er diverse Musiker mit ins Boot geholt.



Zum Debütalbum sagt er: "Weihnachten ist für mich eine Analogie zur DDR. Alle wollen nur das Beste, aber keiner weiß genau, was das alles soll. So freut man sich auf die Geschenke und macht einfach mit, weil alle das so machen. Als die Geschenke für mich nicht mehr so wichtig waren, war mir das Brimborium drum herum dann noch mehr egal. Als junger Punk wollte ich natürlich auf keinen Fall so sein wie alle und versuchte, mich Weihnachten komplett zu verweigern. Heute bin ich Vater. Da meine Kinder verständlicherweise meinen Protest nicht teilen wollen, habe ich mich für sie mit Weihnachten wieder angefreundet."



Zur Entstehung von "Flake feiert Weihnachten" sagt er weiter: "Ich habe die Musikerinnen und Musiker gebeten, sich in die Situation zu versetzen, in der sie zu Hause sitzen und ein Kind kommt und sagt: Papa, kannst du mal ein Weihnachtslied singen?"



Jedoch sind dabei nicht wirklich kinderfreundliche Versionen entstanden. Das lässt die erste Veröffentlichung 'Happy Xmas (War is over)' bereits erahnen. Das Album wird am 22.11.2024 via Rekorder Management/Kontor erscheinen.



Die Tracklist liest sich so:

1. Happy Xmas (War is over) - Flake

2. Ihr Kinderlein, kommet - Flake

3. Letzte Weihnacht - Icke & Er

4. Stille Nacht, heilige Nacht - Flake feat. Jenny Rosemeyer

5. Süßer die Glocken nie klingen - Farin Urlaub

6. Guten Abend, schön Abend - Flake

7. Schneeflöckchen Weißröckchen - Käptn Peng

8. Freu' Dich (Leise rieselt der Schnee) - Tausend Tonnen Obst

9. Weißer Winterwald - Flake

10. Oh, es riecht gut - Flake

11. Tausend Sterne sind ein Dom - Stumpen (Knorkator)

12. O du fröhliche - Flake feat. Andrea Hüber-Rhone

13. Feliz Navidad - Flake

14. Es ist ein Ros entsprungen - Michael Robert Rhein (In Extremo)

15. Alle Jahre wieder - Flake

16. Fairytale of New York - Doro Pesch & Joey Kelly



Das Album kann bereits vorbestellt werden. Alle Gewinne aus dem Verkauf werden der Arche gespendet.

