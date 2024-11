HEILUNG: Tour für 2025 bestätigt

Die deutsch-dänische Band HEILUNG hat für das kommende Jahr eine neue Tour angekündigt. Wie der Name der Tour Anda fardha "The End Of A Journey" erahnen lässt, wird sich die Band nach den Konzerten im Sommer erst einmal von der Bühne verabschieden und eine Pause auf unbestimmte Zeit einlegen. Dies hat die Formation auf ihren Social-Media-Kanälen kürzlich verkündet.

Doch bevor es soweit ist startet die Tour gemeinsam mit der mongolischen Band THE HU. In Mannheim wird zudem ALCEST mit am Start sein.



Folgende Termine sind für Deutschland bestätigt:

08.06.2025 Mannheim - Palastzelt (Maimarktgelände)*

14.06.2025 Lingen - EmslandArena

01.07.2025 München - Tollwood Festival

05.07.2025 Königstein - Festung Königstein

08.07.2025 Kiel - Wunderino Arena

12.07.2025 Saarbrücken - Open Air am E-Werk



Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Die Tickets gibt es bei allen bekannten CTS-Vorverkaufsstellen.