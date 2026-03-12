Kill The Light-Festival: Running Order veröffentlicht

Am 18.04.2026 findet die erste Auflage des "Kill The Light"-Festivals in der historischen Fürst Stolberg Hütte in Ilsenburg statt, welches von POWERMETAL.de präsentiert wird.

Nun haben die Macher die Running Order veröffentlicht.

Wer also den Dark-Wave-Klängen lauschen und dazu etwas Historie erleben möchte, der ist hier absolut richtig. Denn die Lokalität beherbergt Europas größte Ausstellung an Eisenöfen.



Tickets und weitere Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.