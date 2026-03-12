Desertfest Berlin 2026: Line Up steht

Nun hat das Fest in den Doppelclubs Columbiahalle/ Columbia Theater in Berlin-Kreuzberg auch noch YOB für ein exklusives Deutschlandkonzert geordert. Somit liest sich das Line Up entsprechend noch hochkarätiger und kann hier angesehen werden.

All die Bands verteilen sich gut gemixt auf die drei Tage vom 14./15./16.05.2026 - also so kann man sich gut den Herrentag um die Ohren tönen lassen.

Tickets gibt es hier.



