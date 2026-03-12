Stoned From The Underground 2026: Line Up ist komplett
"Kommst'e ooch zum Stoned?" wird man spätestens ab Frühlingsbeginn des öfteren in der Stoner-Rocker-Szene gefragt. Und nicht nur da. Denn auch im Jahr 1 nach dem 25ten Geburtstag des Festivals am Erfurter Alperstedter See ist die Vielfalt und die Mixtur aus gestandenenen Bands und Neuankömmlingen und Untergrundlern famos.
Siehe Liste, die sich sehr spannend liest. Siehe auch hier die Gegebenheiten des Festivals.
Elder
Planet of Zeus
Monkeys on Mars
Mars Red Sky
Monkey3
Year of the Goat
Black Rainbows
Rotor
Nightstalker
¡PENDEJO!
Belzebong
Margarita Witch Cult
Weedpecker
Hollow Ship
neànder
ORB
Fomies
Hästspark
Dätcha Mandala
Stinking Lizaveta
Karla Kvlt
Giöbia
Mr Bison
S.U.G.A.R.
Beehoover
Space Raptor
DÄÄCHT
Melkus
KOLLEKTIV RAUMORDNUNG
From Yuggoth
Vast Pyre
Krake
Ass Cobra
Sheev
Zaphod
Last Bølt Ceremony
Twenty Two Toads
The Walking Talking Stephen Hawking
- Quelle:
- sftu.de
- Redakteur:
- Mathias Freiesleben
- Tags:
- stoned from the underground 2026 juli 2026 stoner doom psychedelic rock sludge erfurt festival elder planet of zeus monkeys on mars mars red sky monkey3 year of the goat black rainbows rotor nightstalker pendejo belzebong powermetalde
