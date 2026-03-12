Das GRASPOP Metal Meeting in Belgien

Ob es das beste Line-Up in Festland-Europa ist, darüber lässt sich freilich streiten - ist dies doch immer auch Geschmacksache. Unstreitbar ist aber, dass, wenn man über die deutsche Grenze ins belgische Dessel (bei Eindhoven, NL) schaut, man jeden Juni ein hammerhartes Line-Up vorfindet. Das GRASPOP bietet auch 2026 Künstlerinnen und Künstler aus der metalischen Musikecke auf und scheut sich dabei auch nicht, ganz oben ins Regal zu greifen.

Alleine auf den beiden großen Bühnen (von fünf) erwarten die Besuchenden unter anderem THE OFFSPRING, VOLBEAT, BRING ME THE HORIZON, SABATON, LIMP BIZKIT, KNOCKED LOOSE, BAD OMENS und DEF LEPPARD.

Das GRASPOP findet vom 18.-21. Juni in Dessel in Belgien statt. Wer Blut geleckt hat, findet hier Tickets und weitere Infos.

