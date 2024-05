KVAEN mit neuer Single

Bevor am 21. Juni mit "The Formless Fires" die neue KVAEN-Scheibe über Metal Blade Records erscheint, hauen uns die Jungs in Form des Titelstücks den ersten Appetizer um die Ohren.

Anbei die Trackliste:

1. The Formless Fires

2. Traverse The Nether

3. Tornets Sång

4. The Ancient Gods

5. Basilisk

6. De Dödas Sång

7. The Perpetual Darkness

8. The Wings Of Death