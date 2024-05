HELLRIPPER in Europa

Die Jungs von HELLRIPPER haben die "Euro Goat Summer Massacre"-Tour im Gepäck.

Anbei die Dates:

22.06.2024 – Wakefield (UK) – HME Warhorns B.O.S.

29.06.2024 – Hauteville (CH) – Abyss Fest

12.07.2024 – Velenje (SL) – Vratolom Fest

17.07.2024 – Berlin (DE) – Reset Club

19.07.2024 – Poznan (PL) – Pod Minogą

20.07.2024 – Warsaw (PL) – Hydrozagadka

21.07.2024 – Ostrava (CZ) – Barrák Music Club

22.07.2024 – Bratislava (SK) – FUGA

23.07.2024 – Salzburg (AT) – Rockhouse

24.07.2024 – Mörlenbach-Weiher (DE) – Live Music Hall

25.07.2024 – Namur (BE) – The Belvédère

26.07.2024 – Tilburg (NL) – 013 Poppodium

27.07.2024 – Bochum (DE) – Die Trompete

28.07.2024 – Osnabrück (DE) – Bastard Club

31.07.2024 – Wacken (DE) – Wacken Open Air

02.08.2024 – Oldenburg (DE) – MTS Records

03.08.2024 – Dresden (DE) – Chemiefabrik

04.08.2024 – Kassel (DE) – Goldgrube

06.08.2024 – Jaromer (CZ) – Brutal Assault

08.08.2024 – Derbyshire (UK) – Bloodstock Open Air

10.08.2024 – Schlotheim (DE) – Party San Open Air

11.08.2024 – Stuttgart (DE) – Schwarzer Keiler

13.08.2024 – Turin (IT) – Ziggy Club

14.08.2024 – Modena (IT) – Pignoletto Fest

15.08.2024 – Francavilla Al Mare (IT) – Frantic Fest

23.08.2024 – Spital Am Semmering (AT) – Kaltenbach Open Air

31.08.2024 – Brighton (UK) – Doomsday Fest

14.09.2024 – Glasgow (UK) – Slay