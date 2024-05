SIMONE SIMONS kündigt Solo-Album an

Am 23. August 2024 erscheint via Nuclear Blast das Debüt-Solo-Album "Vermillion" von SIMONE SIMONS, die seit Jahren die Stimme von EPICA ist.



Gemeinsam mit ARJEN LUCASSEN (AYREON) startet sie jetzt durch, um ihr Solo-Debüt unter die Hörer zu bringen und schickt uns mit 'Aeterna', der ersten VIseo-Auskoppkung auf die neue Reise.



SIMONE und ARJEN erklären:

" 'Aeterna' ist der große, epische Opener des Albums, und dazu gibt es dieses tolle Video, bei dem Patric Ullaeus Regie führte. 'Aeterna' klingt definitiv am ähnlichsten zu EPICA und AYREON und verbindet kraftvolle lateinamerikanische Texte mit einem Hauch von orientalischem Flair. Wir haben versucht, ein Gleichgewicht zwischen den mächtigen, bombastischen Klängen und den eher atmosphärischen Parts zu finden, und da es der erste Track ist, den die Leute von diesem Album hören werden, ist er für uns sehr wichtig, und wir freuen uns sehr darauf, dass die Leute ihn hören!

'Aeterna' erforscht aus der Sicht eines Sterns, der kurz vor einer Supernova steht, wie alles im Universum miteinander verbunden ist, wie ein kosmisches Netz aus Sternenstaub. Es geht um unsere tiefen Gefühle, unser Bewusstsein und andere Geheimnisse des Lebens, die die Wissenschaft noch immer nicht vollständig erklären kann. Im Grunde ist es eine Reflexion über unseren Platz im riesigen Universum und die Verbindungen, die uns miteinander verbinden, denn wir sind alle, um Carl Sagan zu zitieren, "aus Sternenstaub gemacht"."



Aeterna







https://www.youtube.com/watch?v=QYwb3FTH_z0

