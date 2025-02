KREATOR kündigt einen wahrhaft dämonischen Sommer an

KREATOR hat diverse Festival-Auftritte für den Sommer angekündigt, sowie drei zusätzliche Headline-Shows in Deutschland.



Für diese Clubshows, die spezielle Setlisten beinhalten werden, hat KREATOR als Support ROTTING CHRIST und WARBRINGER eingeladen. Der Ticketverkauf beginnt am Mittwoch, den 5. Februar (11 Uhr MEZ).



Mille kommentiert:

"Diesen Sommer wird Kreator im Rahmen unserer Summer Festival Tour 2025 auf einigen der größten Bühnen Europas das Chaos entfesseln. Aber wir haben noch etwas ganz Besonderes für unsere Fans geplant - drei exklusive Clubshows in Deutschland sowie ausgewählte Festivalauftritte, bei denen wir eine einzigartige Setliste mit raren und von den Fans geliebten Deep Cuts aus unseren Archiven präsentieren werden."



KREATOR - DEMONIC SUMMER 2025:



05.06.25 (SE) Sweden Rock Festival

07.06.25 (CZ) Metalfest Pilsen

27.06.25 (EE) Tallinn Rock Fest

17.07.25 (ES) Sun & Thunder Fest

19.07.25 (DE) Dong Open Air

20.07.25 (DE) Heidelberg - Halle 02 *

21.07.25 (DE) Obertraubling - Airport Eventhalle *

22.07.25 (DE) Memmingen - Kaminwerk *

23.07.25 (SI) Tolminator

08.08.25 (BE) Alcatraz Fest

09.08.25 (DE) Elb-Riot

16.08.25 (NL) Dynamo Metalfest

22.08.25 (DE) Gießener Kultursommer

23.09.25 (DE) Full Metal Cruise



* mit ROTTING CHRIST und WARBRINGER

