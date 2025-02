GOTHMINISTER: Tourdaten

GOTHMINISTER - gegründet 1999, Debütalbum "Gothic Electronic Anthems" 2003 - geht auf "GOTHMINISTER: We Come Alive-Tour" 2025, um das Album "Pandemonium II: The Battle Of The Underworlds" (VÖ Mai 2024) zu promoten.



Die Show soll ein einzigartiges Erlebnis werden:

"Die Show wird durch verschiedene theatralische Überraschungen wie Werwölfe, Monster und Zombies, die auf der Bühne erscheinen, und clevere Berührungen mit Laserlicht-Handschuhen bereichert..."



Hier könnt ihr den "Gruselfaktor" live erleben:



"GOTHMINISTER: We Come Alive-Tour" 2025, mit STONEMAN, MORPHIUM und DAME TU ALMA als Support:



13.07.2025 (PL) Bolkow, Castle Party

16.03.2025 (BE) Arlon, L'Entrepot

15.03.2025 (NL) Arnhem, Willemeen

14.03.2025 (FR) Paris, LaBoule Noir

13.03.2025 (CH) Aarau, Kiff

12.03.2025 (DE) Bensheim, Musiktheater Rex

11.03.2025 (DE) Jena, F-Haus

10.03.2025 (PL) Poznan, 2progi

09.03.2025 (PL) Warsaw, Hydrozagadka

08.03.2025 (DE) Berlin, Columbia Theater

07.03.2025 (DE) Hademarschen, Hademarscher Hof

06.03.2025 (DE) Essen, Turock

