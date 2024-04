KRAFTWERK: Konzert in Dresden bestätigt

Die deutschen Electro-Pioniere von KRAFTWERK werden in diesem Jahr nur ein Konzert in Deutschland geben. Dieses findet am 14.09.2024 in Dresden auf dem Theaterplatz vor der Semperoper statt.



Das Open-Air-Spektakel wird mit Großbild-Projektionen auf dem Platz vor der Semperoper wohl ein tolles Erlebnis!



Der Kartenvorverkauf hat am 17.04.2024 bei Eventim begonnen.



Quelle: FKP Scorpio Redakteur: Swen Reuter Tags: kraftwerk konzert 2024 dresden semperoper theaterplatz großbild projektionen