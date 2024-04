Die erste Kostprobe von LAY OF THE AUTUMN

Die neue italienische Sympho-Metal-Band LAY OF THE AUTUMN hat als erste Arbeitsprobe die digitale Single 'Si Sta Come D'Autunno Sugli Alberi De Foglie' veröffentlicht





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: lay of the autumn si sta come dautunno sugli alberi de foglie