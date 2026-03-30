KONQUEST kündigt neues Album "Dark Waters" an
Aus Italien kommt eine neue Welle Heavy Metal auf uns zu, denn KONQUEST holt zum dritten Schlag aus. Das Projekt von Alex Rossi präsentiert am 24.04.2026 sein neues Studioalbum "Dark Waters", via No Remorse Records.
"Dark Waters" Trackliste:
01. Turn The Lights Off
02. Mindwanderer
03. One Ticket For One Ride
04. Dark Waters
05. The Giant
06. Man with A Stone
07. Over The Edge
08. Kubla Khan (A Vision In A Dream)
