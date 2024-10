KNOCK OUT FESTIVAL 2024 - Finales Line Up steht

Das KNOCK OUT FESTIVAL, die Mutter des sogenannten "THE HARD CIRCLE", hat mit KISSIN DYNAMITE und AXXIS die letzten beiden Bands für das diesjährige Festival-Line-Up in Karlsruhe bekanntgeben.

Somit werden folgende Bands am 14.12.2024 in Karlsruhe auftreten:

BLIND GUARDIAN

KISSIN DYNAMITE

GAMMA RAY

H.E.A.T

DYNAZTY

AXXIS

Das KNOCK OUT FESTIVAL 2024 findet am 14. Dezember in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe statt.

Hier könnt Ihr Tickets für das KNOCK OUT-Festival bestellen.

Details findet Ihr auf der Webseite des Veranstalters.

Wer am 14.12.2024 schon anderweitig verplant ist, kann entweder zum POTT OUT Festival am 07.12. nach Bochum oder zum ROCK OUT Festival am 13.12. nach Augsburg fahren.