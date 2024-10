ROCK OUT FESTIVAL 2024: Lineup komplett

Nun ist es soweit, mit KISSIN DYNAMITE und AXXIS wurden die letzten beiden Bands für das diesjährige ROCK OUT FESTIVAL in Augburg bekanntgeben. Während die Band aus Schwaben derzeit ihr Album "Back With A Bang" promotet, befindet sich AXXIS aktuell auf Abschiedstour. Somit werden in Augsburg folgende Bands spielen:

BLIND GUARDIAN, KISSIN DYNAMITE, GAMMA RAY, H.E.A.T, DYNAZTY, AXXIS

Das ROCK OUT FESTIVAL 2024 findet am 13. Dezember in der Schwabenhalle Augsburg statt. Über ALLGÄU CONCERTS könnt Ihr Tickets für das ROCK OUT-Festival bestellen. Details findet Ihr auf der Webseite des Veranstalters. Einen Bericht vom letztjährigen Festival findet Ihr hier.