KLAFFENBACH OPEN AIR 2025: Spielplan veröffentlicht

Am Samstag, den 13.09.2025 findet die vierte Auflage des Klaffenbach Open Airs statt. Dazu gibt es parallel auf dem Gelände des Wasserschlosses Klaffenbach einen Mittelaltermarkt.



Dazu wurde nun der Spielplan veröffentlicht.



So werden am Samstag die Bands wie folgt auftreten:

16:30 Uhr Einlass

17:40 Uhr - 18:20 Uhr KOENIX

18:40 Uhr - 19:30 Uhr VOGELFREY

19:50 Uhr - 20:50 Uhr TANZWUT

21:20 Uhr - 22.50 Uhr VERSENGOLD



Am Samstag und Sonntag sind auf dem Mittelaltermarkt folgende Künstler und Attraktionen zu erleben:

Spielleute

- VIELLE & VENTUS INFECTO

- die Böhmischen Ritter beim Turniere

- für die Kindlein: Handkurbel-Karussell, Bogen und Armbrustschießbahn & Basteln / Malen / Gaukelwerk

-viele fahrende Handwerker- und Hökerbuden die da wären: Feldschmiede / Silbertand / Gewandungen / Irdenes / Ledermacher, Räucherwerk und einiges mehr.

- zum Suffe bieten wir Fassbier in vielerlei Brauart / Met / Obstweine / Federweißen / Most / Absinth

- zum Schmausen gibt es gebratene Schweinswürste / welsche Pfannen mit Gemüs oder Pilz, Back- und Zuckerwerk, Teigfladen und vieles mehr.



Der Markt hat wie folgt geöffnet:

Sonnabend von 12-24 Uhr

Sonntag von 12-20 Uhr



Der Eintritt für Open Air Besucher ist am Samstag frei. Ein Besuch des Marktes kostet acht Euro.

