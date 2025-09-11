Lebenszeichen von SECRETS OF THE MOON!

Die Black-Metal-Band SECRETS OF THE MOON hat für nächstes Jahr einige Konzerte angekündigt. Vier Jahre nach der Trennung der Band, hat diese für 2026 einige Gigs angekündigt. Grund ist das 20-jährige Jubiläum ihres Album "Antithesis", welches im Jahre 2006 erschien.



Die Band betont, dass es sich um keine Reunion handelt und es auch kein Comeback geben wird.

Einfach Gigs zur Feier des Albums und die einmalige Gelegenheit, das Album in voller Länge live zu erleben, inklusive Original-Schlagzeuger Thelemnar.



Ein Auftritt wurde bereits für das Prophecy Fest 2026 bestätigt.