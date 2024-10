KISS macht Rum

Das geht runter wie Öl...ehm...Rum.

Zum 50. Geburtstag des legendären "Hotter Than Hell"-Albums gehen KISS und Brands For Fans wieder Hand in Hand und veröffentlichen einen entsprechenden Ultra-Premium-Rum.

Die einzigartige neue Mischung aus 14 Jahre gereiften Rums zeichnet sich durch eine hohe Raffinesse aus, dank der Reifung in ehemaligen Bourbon- und Batavia-Arrak-Fässern aus Guyana und Jamaika. Kraftvoll, brillant und perfekt geeignet für die Jubiläumsfeier.