THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA: Neue Single

Da springt der Chef im Kreis, denn mit 'Shooting Velvet' hat das THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA-Team um Björd Strid den ersten Vorboten des kommenden Albums vorgelegt.

Über Napalm Records erscheint "Give Us The Moon" am 31. Januar 2025.

Guten Flug!

Anbei die Trackliste:



01. Final Call (Intro)

02. Stratus

03. Shooting Velvet

04. Like The Beating Of A Heart

05. Melbourne, May I?

06. Miraculous

07. Paloma

08. Cosmic Tide

09. Give Us The Moon

10. A Paris Point Of View

11. Runaways

12. Way To Spend The Night

13. Stewardess, Empress, Hot Mess (And The Captain Of Pain)