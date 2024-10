KISS dreht Doku über ihre Abschiedstournee

Die "Musikfirma" KISS wird anscheinend eine fünfteilige Dokumentation über ihre vergangene "End Of The Road"-Abschiedstournee veröffentlichen. Das ließ Paul Stanley eher am Rande auf Social Media verlauten. Bei der Plattform X postete der Sänger und Gitarrist ein Foto seiner Frau Erin mit der Unterschrift "Wow. Meine wunderschöne Frau Erin wird heute für eine fünfteilige Doku über unsere letzte Tournee interviewt. Ich bin gesegnet."

