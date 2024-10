Am Freitag, dem 11. Oktober wiederholt Arte ab 2330 Uhr Ausschnitte aus dem Konzertfilm "P.U.L.S.E." von PINK FLOYD, und zwar hauptsächlich die Liveaufführung des Albums "The Dark Side Of The Moon". Bis zum 31.01.2025 ist die Sendung auch auf der Website des Senders zu sehen.

