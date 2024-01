KICKIN VALENTINA haut erste Infos zum neuen Album raus

Das vierte Album von KICKIN VALENTINA nennt sich “Star Spangled Fist Fight”. Dieses erneut von Andy Reilly (UFO, Bruce Dickinson, Cradle of Filth) in Atlanta produzierte Werk kommt am 19.04.2024 via Mighty Music auf den Markt.

"Star Spangled Fist Fight" Trackliste:

1. Gettin Off

2. Dirty Rhythm

3. Fire Back

4. Man On A Mission

5. Turn Me Lose

6. Died Laughing

7. Takin A Ride

8. Amsterdam

9. Ride Or Die

10. Star Spangled Fist Fight

„Es ist viel zu lange her seit unserem letzten Album und wir sind wirklich gespannt auf „Star Spangled Fist Fight.““, sagt Bassist Chris Taylor. „Ich weiß, dass das jede Band sagt, aber ich denke, das ist unser bisher bestes Album. Während wir es schrieben, schien es einfach „Klick“ zu machen.“



KICKIN VALENTINA Line Up:

D.K. Revelle - vocals

Heber Pampillon - guitar

Chris Taylor - bass

Jimmy Berdine - drums



Live-Daten 2024:

27.04 - Dixie Tavern, Atlanta (US)

11.05 - Nordic Noise Festival, Copenhagen (DK)

07.09 - Hard Rock Hell Sleaze, Sheffield (UK)

13.09 - Sinner Rock Fest, Sinntal (DE)