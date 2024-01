Mercury Studios und Universal Music präsentieren am 1. März 2024 die komplette Live-Show von THE WHO, "Live At Shea Stadium 1982", erstmals ungekürzt auf einem Album. Erhältlich ist diese neu abgemischte, reine Audioveröffentlichung als 2CD-Set und 3LP-Version. Ursprünglich war die Konzertaufnahme aus dem Jahr 1982 bereits im Juni 2015 auf DVD und Blu-ray erschienen.



Aufgezeichnet am letzten von zwei Abenden im New Yorker Shea Stadium, besticht die Setliste von THE WHO, damals mit Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle und Kenney Jones, mit einem einzigartigen Mix aus Klassikern und Exklusiv-Titeln. Die damalige Nordamerika-Tour folgte auf die Veröffentlichung des Albums "It's Hard" (1982), weshalb THE WHO zahlreiche Songs dieses Longplayers im Programm hatten. Einige davon spielten sie zukünftig nie wieder live. Daneben präsentierten sie auch Hits wie zum Beispiel: 'Pinball Wizard', 'Won't Get Fooled Again', 'My Generation' oder 'Baba O'Riley'.



Die britischen Rock-Urgesteine, die in diesem Jahr ihr 60. Jubiläum feiern, gelten seit Jahrzehnten als eine der einflussreichsten – und lautesten – Bands der Welt. Zuletzt traten THE WHO im Sommer 2023 in der Berliner Waldbühne mit Orchester auf.



Einen optischen und akustischen Eindruck gibt es mit dem Live-Video zu 'Love Reign O'er Me'.



Die Trackliste des 2CD-Sets:

CD1:

01. Substitute

02. I Can't Explain

03. Dangerous

04. Sister Disco

05. The Quiet One

06. It's Hard

07. Eminence Front

08. Behind Blue Eyes

09. Baba O'Riley

10. I'm One

11. The Punk And The Godfather

12. Drowned

13. Tattoo

14. Cry If You Want



CD2:

01. Who Are You

02. Pinball Wizard

03. See Me Feel Me

04. Love Reign O'er Me

05. Long Live Rock

06. Won't Get Fooled Again

07. Young Man Blues

08. Naked Eye

09. I Saw Her Standing There

10. Summertime Blues

11. Twist And Shout



Die Trackliste der 3LP-Version:

LP 1:

A1. Substitute

A2. I Can't Explain

A3. Dangerous

A4. Sister Disco

A5. The Quiet One



B1. It's Hard

B2. Eminence Front

B3. Behind Blue Eyes

B4. Baba O'Riley



LP 2:

C1. I'm One

C2. The Punk And The Godfather

C3. Drowned

C4. Tattoo



D1. Cry If You Want

D2. Who Are You

D3. Pinball Wizard

D4. See Me Feel Me



LP 3:

E1. Love Reign O’er Me

E2. Long Live Rock

E3. Won't Get Fooled Again



F1. Young Man Blues

F2. Naked Eye

F3. I Saw Her Standing There

F4. Summertime Blues

F5. Twist And Shout



Love Reign O'er Me







https://www.youtube.com/watch?v=YCJBItVkN6o

