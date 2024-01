BLOODORN präsentiert im Mai das erste Album

Die neue Power-Metal-Band um den SIRENIA Lead-Gitarrist Nils Courbaron nennt sich BLOODORN. Von dieser Combo gibt es demnächst das Debütalbum zu hören. "Let The Fury Rise" wird am 24. Mai 2024 via Reaper Entertainment veröffentlicht. Die erste Single "Under The Secret Sign" kommt bereits am 02. Februar 2024.



BLOODORN wurde vor vier Jahren während der Pandemie gegründet. SILENT WINTER-Sänger Mike Livas, FREEDOM CALL-Bassist Francesco Saverio Ferraro und SIRENIA-Schlagzeuger Michael Brush schlossen sich dem Bandgründer an.

Das Cover-Artwork des Albums wurde übrigens vom französischen Künstler "Rusalkadsegin" erstellt.





BLOODORN sind:

Nils Courbaron - Gitarre

Mike Livas - Gesang

Francesco Saverio Ferraro - Bass

Michael Brush - Schlagzeug