KATATONIA mit zweiter Singleauskopplung

KATATONIA veröffentlicht am 06. Juni 2025 via Napalm Records ihr neues Studioalbum mit dem Titel "Nightmares As Extensions Of The Waking State".

Nun wurde mit 'Temporal' die zweite Single aus dem Werk vorgestellt.

Jonas Renkse kommentiert:

" 'Temporal' – wenn der Zauber verflogen ist. Die einsetzenden Riffs bringen keine Erlösung. Was bleibt sind die Freude am nie endenden Teufelskreis und die flackernden Farben der Nacht. Viel Vergnügen."

Temporal

https://www.youtube.com/watch?v=2X4mQiImsog