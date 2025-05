SUFFOCATION auf Europa-Tour im August

Freunde des gepflegten Knüppel-Death aufgepasst. SUFFOCATION verbringt den August auf Europas Strassen, um den einen oder anderen Club (sowie Festivalbühnen) dann geschmeidig in Schutt und Asche zu legen.

Wer dabei mithelfen möchte:

03.08.25 France Saint Maurice de Gourdans @ Sylak Open Air

04.08.25 Switzerland Martigny @ Sunset Bar

05.08.25 Germany Cham @ LA (mit WARBRINGER und PSYCROPTIC)

06.08.25 Spain Villena @ Leyendas Del Rock

07.08.25 Czech Republic Jaromer @ Brutal Assault

08.08.25 Germany Schlotheim @ Party San Open Air

09.08.25 Belgium Kortrijk @ Alcatraz

10.08.25 The Netherlands Tilburg @ Hall Of Fame (mit PSYCROPTIC und TO THE GRAVE)

11.08.25 Germany Hannover @ Béi Chéz Heinz (mit WARBRINGER, TO THE GRAVE und SKELETAL REMAINS)

12.08.25 Germany Chemnitz @ AJZ (mit TO THE GRAVE und SKELETAL REMAINS)

13.08.25 Poland Kraków @ Hype Park (mit SKELETAL REMAINS und ANGELMAKER)

14.08.25 Slovakia Bratislava @ Randal (mit WARBRINGER)

15.08.25 France Colmar @ Spirit In Black Festival

16.08.25 Germany Dinkelsbühl @ Summer Breeze

17.08.25 France Carhaix @ Motocultor