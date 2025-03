KATATONIA im Herbst auf Tour mit EVERGREY und KLOGR

KATATONIA begeben sich im November und Dezember auf Europa-Tour. In Deutschland stellen die Schweden ihr aktuelles Album "Sky Void Of Star" und andere Songs vor und sind dabei in in sieben Städten zu Gast. Als Support mit an Bord sind EVERGREY und KLOGR.

Die Termine:

11.11.25 FI – Tampere / Tavara-asema

12.11.25 FI – Helsinki / House of Culture

14.11.25 NO – Oslo / Rockefeller

15.11.25 SE – Götborg / Pustervik

16.11.25 DE – Hamburg / Gruenspan

18.11.25 PL – Warschau / Progresja

19.11.25 DE – Berlin / Huxleys

20.11.25 DE – Leipzig / Täubchenthal

21.11.25 CZ – Prag / Palac Akropolis

22.11.25 AT – Wien / Simm City

24.11.25 DE – München / Backstage Werk

25.11.25 DE – Stuttgart / LKA Longhorn

27.11.25 IT – Mailand / Alcatraz

28.11.25 CH – Zürich / Komplex

29.11.25 FR – Lyon / La Rayonne

01.12.25 ES – Madrid / BUT

02.12.25 ES – Barcelona / Salamandra

03.12.25 FR – Toulouse / Le Metronum

05.12.25 UK – London / Electric Ballroom

06.12.25 UK – Glasgow / Garage

07.12.25 UK – Manchester / Academy 2

08.12.25 UK – Bristol / SWK

10.12.25 FR – Paris / Le Trabendo

11.12.25 LU – Luxemburg / Rockhal

12.12.25 DE – Frankfurt / Batschkapp

13.12.25 DE – Köln / Live Music Hall

14.12.25 NL – Amsterdam / Melkweg Max

16.12.25 BE – Antwerpen / Trix

18.12.25 DK – Kopenhagen / Amager Bio

19.12.25 SE – Karlstad / Nöjesfabriken

20.12.25 SE – Stockholm / Fållan