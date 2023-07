KATAKLYSM: stirb wie ein König!

Am 11. August 2023 erscheint via Nuclear Blast mit "Goliath" das 15. Studioalbum von KATAKLYSM. Mit 'Die As A King' gibt es jetzt eine zweite Auskopplung daraus.



https://www.youtube.com/watch?v=5WnI8dnQSlw

