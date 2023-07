AETHERIAN und der Seelenfluss

Am 14. Juli 2023 erscheint via Lifeforce Records das neue Album "At Storm's Edge" der griechischen Melodic Death Metaller AETHERIAN. Mit 'Soulriver' gibt es die dritte und letzte Single-Veröffentlichung vor dem Release.



Trackliste und Single Nummer eins, 'Army Of Gaya', hatten wir euch ja schon vorgestellt, hier jetzt auch noch Single Nummer zwei: 'ΠΥΡ ΑΕΝΑΟΝ'.



Soulriver







https://www.youtube.com/watch?v=uuQn9rQ_orc



ΠΥΡ ΑΕΝΑΟΝ





https://www.youtube.com/watch?v=hgsWGVFh8ks