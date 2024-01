KATAKLYSM: neues Video

Vom Album "Goliath", das im August letzten Jahres via Nuclear Blast erschienen ist, hat die Band jetzt den gleichnamigen Titeltrack samt Musik-Video veröffentlicht.



Maurizio Iacono von KATAKLYSM sagt dazu:

"Zu Beginn des neuen Jahres können wir die Kämpfe, die die Welt durchmacht, und die Dunkelheit, die sie verschlingt, nicht vergessen. Aber wie die Geschichte von der alten Tapferkeit erzählt: Kein Feind ist zu groß und kein Feind ist zu stark ... wir leben in einer modernen Davis-gegen-Goliath-Situation, es ist an der Zeit, sich gemeinsam zu erheben und die Energie zu bündeln, um gemeinsam gegen die Maschine zu kämpfen! Genießt dieses Video, das wir für den Titeltrack GOLIATH gedreht haben, während wir uns darauf vorbereiten, eine Weltmission im Namen des Metals und der Freiheit zu starten!"



Goliath







https://www.youtube.com/watch?v=0zkef7hf3eU

Quelle: Nuclear Blast