FEVER RAY: Extratermin in Berlin

Die schwedische Ausnahmekünstlerin im Electrobereich, bürgerlich Karin Dreijer genannt, befindet sich mit ihrer Truppe auch weiterhin auf Tour:

23.02.2024 Aarhus (DK), Zug

24.02.2024 Kopenhagen (DK), Vega (ausverkauft)

26.02.2024 Hamburg, Kampnagel (ausverkauft)

27.02.2024 Amsterdam (NL), Gashouder

29.02.2024 BRISTOL (UK), Bristol Beacon

01.03.2024 Manchester (UK), Albert Hall (ausverkauft)

02.03.2024 London (UK), Hammersmith Apollo

04.03.2024 PARIS (FR), L'Olympia

06.03.2024 Berlin, Theater des Westens (ausverkauft)

07.03.2024 Berlin, Theater des Westens

10.03.2024 Stockholm (SE), Cirkus (ausverkauft)

11.03.2024 Stockholm (SE), Cirkus

13.03.2024 Helsinki (FI), House Of Culture

Wer also bisher noch ohne Ticket ist, kann sich über die Bandwebseite eines für die Zusatzshow am 07.03.2023 in Berlin besorgen oder sich hierfür in ein Nachbarland begeben, denn alle weiteren Termine in Deutschland sind bereits ausverkauft.

